3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı kamerada

3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı kamerada
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3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı kamerada
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir otomobile pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Saldırgan K.K. düzenlenen operasyonla yakalandı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile pompalı tüfekle açarak 3 kişi öldürüp, 3 kişiyi de yaraladığı belirtilen K.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Saldırı anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Adnan Özdemir idaresindeki otomobile bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan, suç aleti ile birlikte kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde araçtaki Adnan Özdemir, Abdullah Altun ve Fatma Altun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Miraç Altun, Ahmet Özdemir ve Ayşe Özdemir ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin K.K. olduğunu belirledi. Ekipler, adresi tespit edilen K.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

SALDIRI KAMERADA

Bu arada saldırgan K.K.'nin pompalı tüfekle otomobildekilere ateş etme anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde K.K.'nin eline pompalı tüfekle otomobilde bulunanlara art arda ateş ettiği ve saldırının ardından koşarak uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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