Üye Girişi
Haberler

İkizcetepeler Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 19,98'e Düştü

İkizcetepeler Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 19,98'e Düştü
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan İkizcetepeler Barajı'ndaki su seviyesi, bu yıl yüzde 19,98'e düşerek, taşınan Selimiye köyü kalıntılarını ve eski kara yolunu gün yüzüne çıkardı.

BALIKESİR'in içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi, bu yıl yüzde 19,98'e kadar düştü. Su seviyesinin düşmesiyle taşınan Selimiye köyünün kalıntıları ile 1980'li yıllarda kullanılan İzmir- Balıkesir kara yolu ortaya çıktı.

Su taşkınlarını önlemek, içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak için 1991'de yapımı tamamlanıp, hizmete açılan İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) verilerine göre yüzde 19,98'e düştü. Barajdan Altıeylül ve Karesi ilçe merkezleri ile 17 kırsal mahalleye su sağlanıyor. Barajda yaklaşık 30 milyon metreküp su bulunup, kente 200 gün yetecek kadar suyun kaldığı belirtildi.

Öte yandan su seviyesinin düşmesiyle taşınan Selimiye köyünün kalıntıları ile 1980'li yıllarda kullanılan İzmir-Balıkesir kara yolu da ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor

CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor

 CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı

Tüm çağrılara rağmen 3 belediye başkanı Esenyurt'a gitmedi

 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş

Nevzat Bahtiyar'ın jandarmada ifade verdiği anlar! Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
Beyaz et sektöründeki rekabet soruşturması genişletildi

Beyaz et firmalarına rekor ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 1 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hız Tuzağı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hız Tuzağı filmi ne zaman, nerede çekildi? MİT özel koleksiyon istihbarat raporları nedir? Bengü boşanıyor mu? Son dakika: Dilruba Kayserilioğlu hapis cezası aldı mı? Sokak röportajındaki Dilruba ceza alacak mı? HAC SORGULAMA EKRANI (E Devlet) açıldı mı (21.00)? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Kasım günün maçları nereden izlenir? 1 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Oğlak, Yengeç burcu yorumu! 1 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Diyanet Hac sayfası çöktü mü? Hac kura sonuçları açıklandı mı 2025?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.