Manisa'nın ikiz 'Yunus'ları emekliye ayrıldı

Manisa'da motosikletli polis timinde görev yapan ikiz kardeşler Yusuf ve Emin Kopurlu, 33 yıllık meslek hayatlarını noktalayarak emekliye ayrıldı. İkizler, tüm kariyerlerini birlikte geçirdi.

MANİSA'de emniyet bünyesinde 'yunus ekibi' olarak bilinen motosikletli polis timinde görev yapan tek yumurta ikizleri Yusuf Kopurlu (55) ve Emin Kopurlu (55), 33 yıllık meslek hayatlarını noktalayarak emekliye ayrıldı.

Aydınlı ikiz kardeşler Yusuf ve Emin Kopurlu, aynı okulda, aynı sınıfta ve aynı sırada okudu. Meslek seçiminde de ayrı düşmeyen ikizler, birlikte Emniyet Teşkilatı'na katıldı. 1994'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başlayan Kopurlu kardeşler, 1999'da Erzurum'a atandı, 2004'te de Manisa'ya geldi. Kopurlu kardeşler, 33 senedir aynı şehirlerde, aynı birim ve aynı motosikletin üzerinde omuz omuza görev yaptıktan sonra bugün yine birlikte emekliye ayrıldı. 22 yılını Manisa sokaklarında asayişi sağlamak için harcayan Kopurlu kardeşler, emniyet teşkilatındaki görevlerini başarıyla tamamladı.

İkiz polisler için düzenlenen törende Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, şehre sundukları hizmetlerden dolayı kardeşlere teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
