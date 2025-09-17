İkiz Kardeşler ve Gani Müjde'den 'Aynı Çatı Altında' Tiyatro Oyununun Prömiyeri

İkiz kardeşler Cevahir ve Hüseyin Önder'in, Sedef Şahin ile aynı sahneyi paylaştığı "Aynı Çatı Altında" tiyatro oyununun prömiyeri yapıldı.

Trump Sahne'de izleyicinin beğenisine sunulan eserin ilk gösterimine, oyunu kaleme alan Gani Müjde ile çok sayıda davetli katıldı.

Oyunun ardından sahnede seyircileri selamlayan Müjde, konuşmanın zor olduğunu belirterek, "Öncelikle çok amatör heyecanları vardı. 'Ben tatil yapıyorum.' dedim ama o kadar güzel bir heyecanları vardı ki, bir süre sonra işin içinde buldum kendimi. Beni bir şekilde ikna ettiler. İyi ki ettiler. Çok güzel bir şey olmuş. Aslında insanların içindeki iyilerin ve kötülerin savaşı bu. İntihar etmeye gelen kızın iç sesi onlar. Umarım hep iyiler kazanır. Bu oyunda iyiler kazandı. Dünyada da iyiler kazanır." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Hüseyin Önder de bu serüvenin bir yıl önce başladığını vurgulayarak, "Cevahir ile amatör ruhla profesyonel bir şey yapmaya çalıştık. Sonra çıtayı yükseltmek istedik. Türkiye'nin mizahta tükenmez kalemi Gani Müjde'ye gittik. 'Önce sizi seyretmem lazım.' dedi. Geldi seyretti. Birbirimizi çok sevdik. Yazmasa bile biz onu çok seviyorduk zaten." ifadelerini kullandı.

Ziver Armağan Açıl'ın süpervizörlüğünü üstlendiği tek perdelik komedi, iyilik ile kötülüğün sembolü melek ve şeytan ikiz kardeşlerin, intihar etmek üzere olan Gülsüm ile yaşadığı absürt çatışmayı işliyor.

Prömiyerin ardından Türkiye turnesine çıkacak eser 2 Ekim'de Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi, 14 Ekim'de Çorlu Halk Eğitim Merkezi, 22 Ekim'de Tekirdağ Kapaklı AKM, 24 Ekim'de Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 1 Kasım'da İstanbul Kartal Sanat Tiyatrosu, 5 Kasım'da Sakarya Kale Sahne, 6 Kasım'da Ankara Çankaya Sahne, 12 Kasım'da Tekirdağ Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi ve 13 Kasım'da Edirne Uzunköprü AKM'de tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.