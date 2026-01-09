Haberler

Adana'da bisiklet ilanıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasına 4 yıl hapis

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da ikinci el bisiklet satışı ilanıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 4 yıl hapis ve 35 bin lira para cezası verildi. Müşteki, sanığın kendisini dolandırdığını ve zararının giderilmediğini belirtti.

Adana'da internet üzerinden ikinci el bisiklet satışı ilanıyla bir kişiyi 17 bin 500 lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan sanığa, 4 yıl hapis ve 35 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık H.G. ve müşteki İ.A. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki İ.A.'nın sosyal medya hesabında ikinci el bisiklet ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanık H.G'nin, kendi banka hesabına 17 bin 500 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın İ.A. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu belirterek, H.G'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki İ.A. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık H.G'yi 4 yıl hapis ve 35 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor