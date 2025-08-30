İki Üniversite Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret ederek TarımFest etkinliği ve ortak projeler hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. İki üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Zorlu, Yılmaz ile ziyarette bir süre görüştü.

Açıklamada, iki üniversite arasında TarımFest etkinliği başta olmak üzere ortak proje ve iş birliği fırsatları değerlendirildi. Bu çerçevede, TarımFest organizasyonunun koordinatörü ve proje yürütücüsü olan TOGÜ ile Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında etkinliğe yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Zorlu, misafirperverliklerinden dolayı Yılmaz'a teşekkür etti. Yılmaz da nazik ziyaretlerinden ötürü Zorlu'ya teşekkürlerini iletti.

