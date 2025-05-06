Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Aylar sonra bir ilk! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu

İki Şehir, Tek Ruh: İmam Hatip Öğrencileri Trabzon'da Çay Hasadı Deneyimi Yaşadı

İki Şehir, Tek Ruh: İmam Hatip Öğrencileri Trabzon'da Çay Hasadı Deneyimi Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında Trabzon'a gelerek çay hasadını deneyimledi. Proje, şehirler arası gönül köprüsü kurmayı hedefliyor.

Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında yürütülen "İki Şehir, Tek Ruh: Akif İnan'la Medeniyet Yolculuğu" projesi kapsamında Trabzon'a geldi.

Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin misafiri olan öğrenciler, Of ilçesine bağlı Yukarı Kışlacık Mahallesi'ndeki çay alım yerini ziyaret etti, ardından çay hasadını deneyimledi.

Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Hüsamettin Koçbıyık, projenin öğrenciler ve şehirler arasında gönül köprüsü kurulmasına vesile olduğuna inandığını söyledi.

Misafir öğrencilerden Hacer Çelebi ise çay toplama heyecanı yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trendyol GO'nun çoğunluk hisseleri satıldı

E-ticarette dev satış! Yeni sahibi dikkat çekiyor
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.