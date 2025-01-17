İki Kardeş Karnelerini At Üstünde Aldı
Safranbolu'da ilkokul öğrencisi Ömür Yaşar ve ağabeyi Selahattin Mert Yaşar, karne gününde at üstünde okula giderek dikkatleri üzerine çekti.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ilkokul 2. sınıf öğrencisi Ömür Yaşar ve ağabeyi 4. sınıf öğrencisi Selahattin Mert Yaşar, karne almaya at üstünde gitti.
Mustafa Antepoğlu İlkokulu öğrencisi 8 yaşındaki Ömür Yaşar ve ağabeyi 10 yaşındaki Selahattin Mert Yaşar, Esentepe Mahallesi'ndeki evlerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki okullarına karne almak için at üstünde geldi.
İki kardeş, vatandaşların şaşkın bakışları arasında atlarından inip sınıflarına girdi.
Okulda öğretmenlerinden karnelerini alan çocuklar, babaları Sıddık Yaşar eşliğinde aynı şekilde evlerine döndü.
Çevredekiler, at üstünde gördükleri iki kardeşi cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
"Umay" ve "Aydeniz" isimli atlara ilgi gösteren bazı veliler ve çocukları, hayvanların başlarını okşayıp sevdi, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.