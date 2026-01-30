Mutena Kültür ve Sanat Topluluğu "İki Dünya, Tek Ritim" konseri verecek

Mutena Kültür ve Sanat Topluluğu, İstanbul Avusturya Başkonsolosluğu ev sahipliğinde 11 Şubat'ta "İki Dünya, Tek Ritim" konseri verecek.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Türkiye ve Avusturya arasındaki köklü tarihsel ve kültürel bağların müzik aracılığıyla yeniden yorumlanması amaçlanıyor.

Konserin odağında, klasik müzik tarihinin önemli bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart ve onun Doğu ile Batı'yı buluşturan, aralarında "Türk Marşı"nın da bulunduğu eserleri yer alıyor.

Topluluk, etkinlikle kültürlerarası diyaloğu güçlendirmeyi, geçmişten bugüne uzanan dostluk bağlarını sanatın evrensel diliyle görünür kılmayı hedefliyor.

Etkinliğe katılmak isteyen sanatseverler, "mutena.org" internet sitesi üzerinden yer ayırtabilecek.