İKÇÜ, YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı'nda başarı sağladı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) sürecini başarıyla tamamladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından yapılan ziyaretler ve incelenen bilgi, belge ve raporlar doğrultusunda üniversite, 2 yıl süre ile "koşullu akreditasyon" almaya hak kazandı.

Kurumsal akreditasyon belgesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından Rektör Prof. Dr. Saffet Köse'ye takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, belgeyi tüm akademik, idari personel ve paydaşlar adına aldığını belirterek, YÖKAK'la koordineli şekilde yürütülen akredite çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasının heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Bundan sonraki hedefin "tam akredite" edilmiş bir kurum olmak olduğunun altını çizen Köse, şunları kaydetti:

"Bu belge bize İKÇÜ'nün faaliyet alanlarında hedeflerine ulaşmayı sağlayacak mekanizmaları oluşturduğunun, kalite sistemlerini izlediğinin ve iyileştirdiğinin, paydaşlarının katılımını önemsediğinin, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplumsal katkı faaliyetlerini titizlikle takip ettiğinin bir tescili oldu. Elbette ki karşılanması beklenen kriterlerimiz var. Kısmi olarak yol aldığımız akredite yolculuğumuzda kriterlerin tam sağlanması adına çalışırken verimli şekilde işleyen tüm döngülerimizi de sürekli iyileştirme ilkesiyle takip etmeye, daha iyiye ulaşmak için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz."