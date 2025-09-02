İKÇÜ'ye Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Balçova ilçesinde 7 No'lu Eğitim Aile Sağlığı Merkezini törenle hizmete açtı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Balçova Semt Polikliniği içinde kurulan merkezin açılış töreni gerçekleştirildi.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, törendeki konuşmasında, sağlığın en temel insan hakkı olduğunu ifade ederek, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da bölgeye ve ülkeye en iyi hizmeti sunma kararlılığında olduklarını belirtti.

İKÇÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Esra Meltem Koç da merkezin bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını, öğrencilere mesleki eğitimde katkıda bulunacağını kaydetti.