İzmir Katip Çelebi Üniversitesine cami yapımı için protokol imzalandı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesine (İKÇÜ) yapılacak cami için Memur Kardeşler Vakfı arasında protokol imzalandı.

Vakıf binasında düzenlenen imza törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, caminin yapımını üstlenen Memur Kardeşler Vakfı üyesi Niyazi Memur ile Memur Kardeşler Yardımlaşma Derneği Başkanı Taha Aksoy, İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu ile diğer ilgililer katıldı.

Vali Elban, programda, İzmir ve üniversite için hayırlı bir iş vesilesiyle bir araya geldiklerini belirtti.

İKÇÜ'de ihtiyaç olan yapıların büyük ölçüde tamamlandığını anlatan Elban, şöyle devam etti:

"Ancak hem üniversiteye hem de çevreye hizmet edecek bir cami ihtiyacı bulunuyordu. Bunun için yer hazırlandı. Üniversitemizin hayırseverlerle yaptığı çalışma sonucunda Memur Kardeşler Vakfı ile mutabakata varıldı. Caminin yapımını Memur Kardeşler Yardımlaşma Derneği üstlenecek, vakıf tarafından da işletilecek. Bu güzel eseri ilimize, üniversitemize, Çiğlimize kazandıracak olan Memur kardeşlere teşekkür ediyorum. Allah, yapacakları hayırları, hizmetleri kabul etsin."

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Köse ise üniversite açısından özel bir gün yaşadıklarını ifade ederek, cami yapımının kampüsün önemli bir ihtiyacını karşılayacağını vurguladı.

Köse, "2010 yılında kurulan İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin altyapı hizmetlerini büyük ölçüde tamamlandığı bir dönemde eksiğimiz olan bir cami yapımıydı. Onu da Memur kardeşler üstlendiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Mübarek üç aylara girdik. Recep-i Şerif'in ikinci gününde, böyle mübarek bir projeyle başlamak ayrıca bizi çok mutlu etti." dedi.

Köse, caminin 20 bini aşkın öğrenci, 2 bini aşkın personel ile bölge halkının ihtiyacını karşılayacağını dile getirdi.

Memur Kardeşler Vakfı üyesi ve iş adamı Niyazi Memur da İzmir Valisi Süleyman Elban'ın desteğinin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Saffet hocam ile Memur Kardeşler Camisi'ne benzer, hatta daha gelişmiş bir mimariyi burada hayata geçirip geçiremeyeceğimizi konuştuk. Tecrübe birikimini, üniversiteye yansıtmayı arzu ettik. Niyet ettik. Bismillah dedik, hayırlı uğurlu olur inşallah." ifadelerini kullandı.

Memur Kardeşler Yardımlaşma Derneği Başkanı Aksoy da caminin büyük bir ihtiyacı karşılayacağını vurgulayarak, "Memur Kardeşler Camisi estetiği, kapasitesi, bir külliyeden oluşması bir tarafa tam ihtiyaç olan yerde Mavişehir'de yapıldı. İnşallah, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin camisi de böyle bir ihtiyacı karşılamak üzere yapılacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından taraflar, protokolü imzaladı.