Haberler

İKÇÜ Rektör Yardımcısı Bulduklu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, AA tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi ve beğendiği kareleri seçti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aynı zamanda üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi olan Bulduklu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Bulduklu, "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber"de ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" karelerini tercih etti.

Bulduklu, "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat"ta da Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğraflarına oy verdi.

Prof. Dr. Yasin Bulduklu, fotoğrafların hepsini çok beğendiğini söyledi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
Haberler.com
500

