Öğrenciler yapay zeka destekli su ve atık yönetimi çözümleri geliştirdi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından düzenlenen fikir atölyesi yarışmasında öğrenciler yapay zeka destekli su ve atık yönetimi çözümlerine yönelik proje hazırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Technocity İzmir Teknoloji Geliştirme AŞ ile İKÇÜ Teknoloji Transfer Ofisi AŞ tarafından düzenlenen, üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pilot liselerde öğrenim gören öğrencilerin katıldığı "Atık ve Su Yönetiminde Yapay Zeka Destekli Akıllı Çözümler" temalı fikir atölyesinin açılışı, Hekim Hacı Paşa Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, sürdürülebilirlik ekosistemindeki sorunlara çözüm üretmenin artık zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

İzmir'de su krizi yaşanmaya başlandığını vurgulayan Bulduklu, problemin ertelenemez boyuta ulaştığını ve su yönetimi konusunda dünyanın büyük bölümünün ciddi tehdit altında olduğunu belirtti.

Bulduklu, şunları kaydetti:

"O kadar yağmur yağmasına rağmen barajlardaki doluluk oranının yüzde 1'in altında olması hepimize sorumluluklar yüklüyor. İklim değişikliği muhakkak var ama yağmur yağdığı, sel olduğu halde biz kuraklıktan bahsediyorsak o zaman burada bir su yönetimi sorunu var demektir. Yağan yağmurun sel oluşturduğu bilindiğine göre bu suyun kanalizasyona gitmemesi için adımlar atılmalı, en basitinden yağmur hasadı başta olmak üzere alternatiflerin geliştirilmesi gerekmektedir."

İKÇÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Anıl Baybura ise etkinliğin yalnızca bir yarışma olmadığını, gençlerin sürdürülebilirlik odaklı düşünme ve çözüm üretme becerilerini geliştiren önemli bir platform olduğunu anlattı.

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Düzgün de atık ve su yönetimi alanında sahada sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirterek, üniversite ile iş birliğinin önemine dikkati çekti.

İki gün süren etkinliğin ardından yapılan jüri değerlendirmeleri sonucunda, üniversite kategorisinde Green Drain ekibi birinci, Badube ekibi ikinci, Piezotech ekibi ise üçüncü oldu.

Lise kategorisinde ise Esoscan ekibi birincilik, Yıldızlar ekibi ikincilik ve Blue Shield ekibi üçüncülük elde etti.