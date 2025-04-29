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IKBY Güvenlik Konseyi'nden PKK'ya Sert Tepki

IKBY Güvenlik Konseyi'nden PKK'ya Sert Tepki
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi, PKK tarafından düzenlenen İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Saldırılarda 5 Peşmerge yaralanırken, bölgedeki barış sürecinin tehdit altında olduğu vurgulandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, terör örgütü PKK tarafından dün ve bugün Peşmerge güçlerine yönelik düzenlenen saldırılarla "bölgede barış süreci ve istikrarın akamete uğratılmak istendiğini" belirtti.

IKBY Güvenlik Konseyi, Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine yönelik terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Duhok'ta dün ve bugün bir grup teröristin İHA ile Peşmerge noktasına yönelik iki farklı saldırı gerçekleştirdiği ve saldırılarda 5 Peşmergenin yaralandığı belirtildi.

Yaralı Peşmergelerin durumunun iyi olduğu aktarılan açıklamada, Türkiye'de "barış süreci", Suriye'de "Kürt taraflar arasında birlik konferansı" ve IKBY'de yeni hükümetin kurulum sürecinin olduğu hatırlatılarak, "Bazı grup ve taraflar bölgede barış süreci ve istikrarı akamete uğratmak istiyor." ifadelerine yer verildi.

Bu terörist saldırıların kınandığı belirtilen açıklamada, IKBY'nin güvenliğini hedef alan tüm grup ve taraflar uyarılarak, "Her türlü yıkıcı eylemlere uygun bir cevap vermeye hazır olunduğu" vurgulandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör örgütü PKK, Duhok'un Amedi ilçesinde dün ve bugün iki ayrı saldırıda Peşmerge güçlerini İHA saldırısıyla hedef alarak 5 Peşmergeyi yaralamıştı.

Kaynak: AA / Güncel
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