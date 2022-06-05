IKBY "gıda güvenliğindeki kriz" nedeniyle çiftçilerin elindeki buğdayın tamamını satın alacak - Haberler

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IKBY "gıda güvenliğindeki kriz" nedeniyle çiftçilerin elindeki buğdayın tamamını satın alacak

AA - Heman Hussein Yaseen - Güncel
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IKBY 'gıda güvenliğindeki kriz' nedeniyle çiftçilerin elindeki buğdayın tamamını satın alacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Rusya-Ukrayna savaşının gıda güvenliğinde yol açtığı kriz nedeniyle çiftçilerin elindeki buğdayın tamamını satın almayı amaçlıyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Rusya- Ukrayna savaşının gıda güvenliğinde yol açtığı kriz nedeniyle çiftçilerin elindeki buğdayın tamamını satın almayı amaçlıyor.

Erbil Silosu Müdürü Said Ömer ve IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı Planlama Müdürü Zeda Muhammed, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ömer, çiftçilerden buğday alımına başladıklarını ve alımların önceki seneler gibi olmayacağını belirterek, "Çiftçilerin elindeki buğdayın tamamını almaya hazırız." dedi.

Bu sene ayrıca Bağdat ile buğday alımının sınırlı olmaması konusunda anlaştıklarını kaydeden Ömer, "Geçen yıl buğday alımına bir sınır konulmuştu. Bu sene tüm sınırlamalar kaldırıldı. Bunun temel nedeni de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda güvenliğinde meydana gelen kriz halidir." diye konuştu.

Bu sene verimin düşmesinin beklendiğini ve buğdayın tonunun çiftçilerden 750 bin dinara (yaklaşık 8 bin TL) alınacağını aktaran Ömer, geçen yıl ton başına 560 bin dinar (yaklaşık 6 bin TL) verildiğini hatırlattı.

"Kuraklık nedeniyle verimin düşük olması bekleniyor"

IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı Planlama Müdürü Zeda Muhammed de IKBY'de sağlıklı bir gıda güvenliği için 1 milyon ton buğdaya ihtiyaç olduğuna, ancak bu seneki hasadın 400 bin ton civarında tahmin edildiğine dikkati çekti.

IKBY'de 38 bin 948 kişinin çiftçilik yaptığını kaydeden Muhammed, 3 milyon 593 bin dönüm arazinin 2 milyon 599 bin 580 dönümünün ekildiği bilgisini verdi.

IKBY'li yetkili, "Kuraklık nedeniyle bu sene verimin düşük olması bekleniyor. Kuraklık tüm bölgelerde etkisini göstermiş durumda. En fazla zarar gören bölgelerin başında da Kelar ve Kifri gibi ilçeler geliyor. Erbil ve çevresinde de yağmurun az yağması nedeniyle kuraklık kendini gösterdi. Duhok'ta da Berdereş ve Semel ilçeleri kuraklıktan en fazla etkilenen yerler." dedi.

AA / Heman Hussein Yaseen - Güncel

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