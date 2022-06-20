IKBY Elektrik Bakan Yardımcısı, güneş enerjisi üzerinde çalıştıklarını söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Elektrik Bakan Yardımcısı Kamil Kazaz, güneş enerjisi üzerinde çalıştıklarını belirterek, "IKBY'de güneş enerjisiyle ilgili 3 büyük projemiz var. Erbil, Duhok ve Süleymaniye'de hayata geçirilecek bu projelerden yaklaşık 75 megavat elektrik elde etmeyi planlıyoruz." dedi.

IKBY Elektrik Bakan Yardımcısı Kazaz, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bölgede elektrik israfını engellemek ve kaçak kullanımların tespiti için akıllı saat uygulamasına geçildiğini aktaran Kazaz, 2019'da akıllı saat uygulamasına geçildikten sonra 18 bine yakın usulsüzlük tespit edildiğini dile getirdi.

Kazaz, "Elektrikleri kesilen vatandaşlar mühürlenen saat açılmadan kendileri açmaya çalışıyor. Bu durum başkalarının da saatinde sorunların meydana gelmesine yol açıyor. Bölgede halk bilinçli elektrik kullanmadığı için birçok maddi zarar oluşuyor." diye konuştu.

"Güneş enerjisi en temiz enerjilerden biri ve tabiat dostudur"

Irak hükümetinin 2 Ocak'ta yaptığı açıklamada gelecek 3 yılda güneş enerjisinden 12 bin megavat elektrik üretebileceklerini bildirdiğini hatırlatan Kazaz, şunları söyledi:

"Güneş enerjisi en temiz enerjilerden biri ve tabiat dostudur. IKBY hükümeti olarak da güneş enerjisi üzerinde çalışıyoruz. IKBY'de de vatandaşların bireysel olarak güneş enerjisi üretmeleri halinde hükümet olarak bunu almak için çalışmalarımızı yaptık. Üreten vatandaşlardan elektriği alacağız.

IKBY'de güneş enerjisiyle ilgili 3 büyük projemiz var. Erbil, Duhok ve Süleymaniye'de hayata geçirilecek bu projelerden yaklaşık 75 megavat elektrik elde etmeyi planlıyoruz."

"Güneş enerjisini yaygınlaştırmak istiyoruz ancak gideri çok fazla"

Kazaz, ihtiyaç duyulan yakıt temin edilebilirse 7 bin megavat elektrik üretme kapasiteleri olduğunu ifade ederek, "Burada kış aylarında 6 bin megavat elektrik ihtiyacı var, yaz aylarında ise 4 bin 500 megavat. IKBY'de elektrik santrali problemimiz yok, daha çok yakıt temininde sorun yaşıyoruz. Doğal Kaynaklar Bakanlığının verdiği yakıt yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Güneş enerjisinden elektrik üreten bir santralleri olduğunu ve 165 megavat elektrik elde ettiklerini söyleyen Kazaz, "Güneş enerjisini yaygınlaştırmak istiyoruz ancak gideri çok fazla ve buna karşılık verimi az. Bu nedenle şu aşamada doğal gaz ve diğer yakıtlarla çalışan santrallerin yerini alamaz." dedi.