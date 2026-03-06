IKBY'de güvelik gerekçesiyle yarı yıl tatili erkene alındı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), "kamu yararı, öğretmen ile öğrencilerin güvenliğini korumak amacıyla" yarı yıl tatilini erkene alarak tüm eğitim kurumlarının 15 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

IKBY Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlıkları, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar deneniyle bölgedeki eğitim kurumlarına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Kamu yararı ve öğretmen ile öğrencilerin güvenliğini korumak amacıyla tüm eğitim kurumlarında tatil ilan edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 11 Mart'ta başlaması gereken yarı yıl tatilinin erkene alınarak 8 Mart'ta başlaması ve 23 Mart'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Söz konusu kararın tüm devlet ve özel okullar ile uluslararası okullar için de geçerli olduğu kaydedildi.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaların başlaması nedeniyle IKBY'de 1 Mart'ta okullar bir haftalığına tatil edilmişti.