İİT, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat hakkında açıklama yaptı

İslam İşbirliği Teşkilatı, İran'ın Türkiye'ye yönelen balistik füzelerini kınayarak Türkiye'nin egemenliğini desteklediklerini bildirdi. İİT, bölgedeki gerilimlerin tırmandırılmaması ve istikrarın korunması çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, " Türkiye'yi balistik füzeyle hedef alma girişimini kınıyoruz. İİT, Türkiye ile tam dayanışma içindedir ve ülkenin egemenliğinin korunması ile güvenlik ve istikrarının muhafazası konusunda Türkiye'nin yanındadır. Bölgede gerilimi tırmandırabilecek ve istikrarı zedeleyebilecek her türlü eyleme son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Üye ülkelerin güvenlik ve istikrarının tehdit edilmesi, iyi komşuluk ve karşılıklı saygı ilkelerine dayalı uluslararası ilişkilerin temellerini zayıflatır." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yöneldiği belirlenen balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ali Semerci
