İİT, İsrail'in ezan sesini susturmaya yönelik yasa tasarısını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail işgali altındaki tarihi Filistin toprakları ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ezan sesini susturmayı öngören yasa tasarısını kınayarak, bunun din ve ibadet özgürlüğüne yönelik açık bir ihlal olduğunu belirtti.

İİT Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Meclisinin (Knesset) ön oylamada kabul ettiği yasa tasarısının "ayrımcı ve ırkçı nitelikte geçersiz bir düzenleme ve yasama suçu" olduğu belirtilerek, uluslararası hukuk ile uluslararası insan hakları hukukunun güvence altına aldığı din ve ibadet özgürlüğünü ihlal ettiği ifade edildi.

Söz konusu düzenlemenin Filistinlilerin varlığını ve İslam kimliğini hedef alan İsrail politika ve uygulamalarının bir parçası olduğu, İslami kutsallara ve dini ibadetlere yönelik doğrudan bir saldırı niteliği taşıdığı kaydedildi.

Ezanın hedef alınmasının Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi başta olmak üzere din özgürlüğünü güvence altına alan uluslararası yükümlülüklerin ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma söz konusu düzenlemenin durdurulması ve iptal edilmesi ile İsrail'in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına son verilmesi için harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail Meclisinde ön oylamadan geçen yasa tasarısı, İsrail Çevre Bakanlığından izin alınmaksızın camilerde hoparlör sistemlerinin kullanılmasını yasaklamayı ve İsrail polisine camilere girerek ihlal durumunda para cezası uygulama yetkisi verilmesini öngörüyor. Tasarının yasalaşabilmesi için önce ilgili komisyonda görüşülmesi, ardından Knesset'te üç oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden milletvekili Zvika Fogel tarafından sunulan yasa tasarısı meclisteki dünkü ön oylamadan milletvekillerinin 36 "hayır" oyuna karşı, 50 "evet" oyuyla onaylanmıştı.