III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali Eylül'de Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

22-30 Eylül tarihlerinde beş şehirde düzenlenecek olan festival, 'Mitoloji ve Kadın' teması ile sinema, panel ve yarışmalar sunacak. Etkinlikler ücretsiz izlenebilecek.

"III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali", 22-30 Eylül'de beş şehirde düzenlenecek.

Festivale ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Mitoloji ve Kadın" teması ile düzenlenen festivalin direktörlüğünü Gülşah Elikbank üstlendi.

"İnsanlığın Ortak Hikayesi" sloganıyla sürdürülen festivalde kısa ve uluslararası film gösterimlerinin yanı sıra kısa film yarışması, dijital oyun yarışmaları, paneller ve söyleşiler de yapılacak.

Ücretsiz olarak izlenebilecek etkinlikler arasında, mitolojiyi çağdaş sanatlarla buluşturan disiplinler arası bir yaklaşım öne çıkıyor. Festival kapsamında sinema alanındaki etik ve estetik katkılara Ülgen Ödülü, akademik çalışmalara ise Mergen Ödülü takdim edilecek.

İzmir'de 22-24 Eylül'de yapılacak festival, 25 Eylül'de Aydın Efeler, Tralles Antik Kenti, 26 Eylül'de Manisa, 27-28 Eylül'de İstanbul Beyoğlu Sineması ve Rami Kütüphanesi, 29-30 Eylül'de Çanakkale Troya Antik Kenti'nde sinemaseverleri ağırlayacak.

Kapanış ve ödül töreni, Troya Müzesi işbirliğiyle antik kentte gerçekleştirilecek.

Festival programıyla ilgili detaylı bilgiye http://www.mitolojifest.com adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

3 yılda 1502 ameliyata giren doktorun istifasının perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçakları Gazze'de hastane vurdu: 15 kişi hayatını kaybetti

İnsanların açlıktan öldüğü Gazze'de sözün bittiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.