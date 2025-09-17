İHÜ, Yeşilay ve Başakşehir Belediyesi'nden Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), Yeşilay ve Başakşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen "Toplum 5.0: Dijital Denge, Sorumlu Teknoloji Kullanımı ve Bağımlılıkla Mücadele Destek Programı"nın tanıtımı yapıldı.

İbn Haldun Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde düzenlenen programda konuşan İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, projenin paydaşları arasında Yeşilay'ın da yer aldığını, bu kapsamda projeyi anlamlı bulduklarını söyledi.

Dijital dünya ve yapay zekanın hem olumlu hem olumsuz taraflarının olduğunu belirten Arkan, bugünkü konularının, bunların olumsuz taraflarıyla nasıl başa çıkacakları olduğunu dile getirdi.

Arkan, dijital dünya ve yapay zeka kullanımının üretim biçimlerini değiştirdiğini kaydederek, "O üretim biçimleri alışkanlık setlerimizi değiştiriyor ve alışkanlık setleriyle beraber mutluluk, keyif ve huzur anlayışımız gibi aslında bir sürü değer de bir tür revizyon görüyor." dedi.

İbn Haldun Üniversitesinde bağımlılıkla mücadele konusunda destek verebilecek 2 bölüm bulunduğunu, bunlardan birisinin psikoloji, diğerinin de PDR olduğunu dile getiren Arkan, "Erken yaş çocukluk dediğimizde politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Bunun akıllı bir şekilde, öğretmen ve okul yöneticisinin davranışını değiştirecek şekilde bizim eğitim programlarını değiştirmemiz gerekiyor. Eğitim hayatında bizim o çocuklara dokunmamız ve dijital bağımlılığın dışındaki dünyayı genişletmemiz gerekiyor. Sanat, spor, müzik ve kültürel edinim tarafını ciddi bir şekilde eğitim düzeyinde görüşmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Arkan, "Bu anlamda yapacağımız pilot çalışmalar, model uygulamalar inşallah bir örnek teşkil eder ve bu uygulamaları yaygınlaştırarak ülkemizin, vatandaşlarımızın, Türk ailesinin sorunlarına katkı olur, çözüm olur." diye konuştu.

Prof. Dr. Arkan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bağımlılık endüstrisi gençleri birinci olarak hedef alıyor"

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ise Yeşilay Cemiyetinin insanların ve insanlığın bağımsızlığı için mücadele ettiğini söyledi.

Dinç, mücadelenin alkolle başladığını, bugün ise 5 bağımlılık türüyle sürdüğünü kaydederek, "Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere insanımız, insanlık bağımsız olsun diye dört koldan faaliyet gösteriyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında her yıl 10 milyon öğrenciye, 3 milyon veliye ulaştıklarını aktaran Dinç, "Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı" kapsamında bağımlığı bırakmış çocuklara yardımcı olduklarını kaydetti.

Dinç, üniversite öğrencilerini de yalnız bırakmadıklarını vurgulayarak, "Bağımlılık endüstrisi gençleri birinci olarak hedef alıyor. Bu nedenle 208 üniversitemizin 180'inde faaliyet gösteren Genç Yeşilaylarımız bağımsız gençlik kültürü oluşturmak için Türkiye çapında çalışmalar yapıyorlar." dedi.

Dijital bağımlılığın ciddi anlamda insanları tehdit eder hale geldiğini aktaran Dinç, şöyle devam etti:

"Teknolojinin gelişmesinden yana, özellikle bu topraklarda gelişmesinden yana çok ümitli ve heyecanlıyız. Ancak bu üretim şeklinde olması, faydalı şekilde olması, anlamlı bir şekilde olması gereken bir süreç. Şayet insanımızı tüketen bir noktaya gelirse, bağımlılık şeklinde kendini gösterirse faydasız, amaçsız sadece eğlence amaçlı bir kullanım olursa hiç şüphesiz biz bir nesli kaybederiz demektir. Bu noktada da teknolojik gelişimle beraber aynı şekilde psikolojik ve sosyolojik araştırmaların, uygulamaların, çalışmaların aynı hızda, aynı güçte, aynı etkide, aynı yaygınlıkta ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz."

Dinç, bu nedenle üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düştüğünü vurguladı.

Program, dijital bağımlılığın bireysel ve toplumsal düzeydeki olumsuz etkilerine karşı farkındalık oluşturmak, sorumlu teknoloji kullanımını teşvik etmek ve bu alanda gençleri, akademisyenleri, kamu ile sivil toplum aktörlerini yenilikçi projeler etrafında bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Program kapsamında bu yıl, Mehmet Işık yürütücülüğündeki "Sanal Dünyadan Gerçek Dünyaya: Dijital Gölgeler" projesi, Aylin Tutgun Ünal yürütücülüğündeki "İstanbul Siber Güvenlik Araştırması" projesi ile Esra Kesim yürütücülüğündeki "SİMAV Dijital Bağımlılığı Önleme Atölyesi" projesinin toplam 1 milyon 250 bin lira hibe desteği almaya hak kazandığı belirtildi.