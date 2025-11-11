İhsangazi'de Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe kaymakam ve belediye başkanı katıldı.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
İhsangazi Görpe köyü yolu üzerinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine Araç Kaymakamı ve İhsangazi Kaymakam Vekili Ali Emre Tekin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık ile vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.
Kaynak: AA / Vural Akkirpi - Güncel