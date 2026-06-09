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İhsangazi Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi açıldı

İhsangazi Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi açıldı
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin hazırladığı ürünlerden oluşan yıl sonu sergisi, Kaymakam Erkan Şahin ve protokol üyelerinin katılımıyla açıldı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin hazırladığı ürünlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

İhsangazi Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan serginin açılışına Kaymakam Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Kazoğlu protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Erkan Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, öğrenmenin yaşı bulunmadığını vurgulayarak, "İnsan kendini geliştirdikçe güçlenir, toplumda nitelik kazanır. Halk Eğitim Merkezimiz bilgiye, üretime, meslek edinmeye ve sosyal hayata katılıma açılan önemli kapıdır." dedi.

Kaynak: AA / Vural Akkirpi
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