İhsangazi'de genel asayiş uygulaması yapıldı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İhsangazi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İhsangazi-Araç ve İhsangazi- Kastamonu kara yollarında İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uygulama gerçekleştirildiği belirtildi.

Genel asayiş uygulamaları kapsamında yol kontrolü ve diğer trafik tedbirlerini içeren önleyici faaliyet icra edildiği aktarılan açıklamada, "Çalışma kapsamında 117 şahıs ve 102 araç sorgulanmıştır. İhsangazi'mizin huzuru için önleyici tüm güvenlik tedbirleri hassasiyetle uygulanmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.