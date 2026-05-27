İhsangazi'de bayram kahvaltı programı düzenlendi
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Kurban Bayramı namazı sonrası belediye tarafından düzenlenen kahvaltı programına kaymakam, belediye başkanı ve vatandaşlar katıldı.
Kurban Bayramı vesilesiyle düzenlenen program, bayram namazı sonrası kent meydanındaki parkta gerçekleştirildi.
İhsangazi Belediyesi tarafından organize edilen programa Kaymakam Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Vural Akkirpi