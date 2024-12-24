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İhracı istenen teğmenlerin savunma yapacağı tarih netleşti

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Kara Harp Okulu mezuniyetinin ardından kılıçlı yemin eden ve Mustafa Kemal'in Askerleriyiz sloganı atmasının ardından disipline sevk edilen teğmenlerin dosyası 16 Ocak'ta görüşülecek. Tarih teğmenlere de iletildi.

İhraç talebiyle disipline sevk edilen kılıçlı yemin eden teğmenlerin dosyasının 16 Ocak'ta Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşüleceği öğrenildi. Teğmenlere görüşülme tarihi konusunda tebligat yapıldı.

AVUKAT AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan teğmenlerin avukatı, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu teğmenlere gönderdiği tebligatta 16 Ocak'ta toplanacaklarını bildirdi" ifadelerine yer verdi.

İhracı istenen teğmenlerin savunma yapacağı tarih netleşti

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demişti.

Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti: "Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmış, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti. Eroğlu, törende diplomasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

İhracı istenen teğmenlerin savunma yapacağı tarih netleşti
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıJokerAllame:

MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ

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Haber YorumlarıM. B.:

İtaatsizilik hiç bir gerekçeyle kabul edilemez Askerlik olunca işin önemi daha da artıyor Mutlak ceza almalılar kanunlara uygun olarak

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Haber YorumlarıÜnal Bakmaz:

hepsini ihraç edin bu ülke önüne gelenin meydan okuduğu ülke değil artık

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Haber YorumlarıMGk:

Türk ordusun da disiplinden taviz verilmez bir tanesi bile o şanlı üniformayı haketmiyor.. Sarhoş Allah Allah diyince günahından kurtulmaz

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Haber YorumlarıZeki Sahin:

hepsini atın gitsin ne uğraşıyonuz,daha dün teğmen olmala,komutanlara karşı çkıyolarsa kesin bunları yöneten birileri var,hepsi atılmalı??

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Haber YorumlarıMengele:

Bu askerler neden bu kiyafetleri giyiyor islama uymuyor salvar giymeleri lazim baslarinda sapka yerine sarik olmasi lazim askeriyenin icinde en az 10 tane cami olmasi lazim

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Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

15 temmuz'dan sonra tüm tahammüller ve kalıplar yıkıldı..Artık kim gerçek vatan sever kim kripto bilemiyoruz...Kalıbımı basarım bunlar laik ve Atatürkçü görünümlü takiye yapan subaylar... .başlarına bunların geleceğini bilen daha 22 yaşında Ağzı süt kokan devlet memurlarının hele böyle bir zamanda hele de düşünün ücretli öğretmenim bile 7 ceddinin araştırıldığı bir dönemde böyle yapması kime ve neye hizmet eder....

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

MUSTAFA KEMALİN ASKERLERİYİZ YERİNE KEŞKE YUNAN GALİP GELSEYDİ DESELERDİ ONLAR? SESİNİ ÇIKARMAZLARDI

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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

'Mustafa Kemal'in askeriyiz' demek bana göre Milletimin askeriyiz demektir. Saygılarımla.

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

emirlere karşı gelmede defalarca ısrarcılık. şimdiden başkaldıran sonra daha bela olur ihraç uygulansın. herkes yerini hududunu haddini bilecek. Rahmetli Atatürkü kullanarak dikbaşlılık kural tanımamazlık yapamaz hiçbir kimse ve hiçbir kurum hele ki askeriye de

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