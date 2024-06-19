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Ihlara Vadisi'ndeki Cam Terası Ziyaretçileri Büyülüyor

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Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurması dolayısıyla açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi'ndeki cam terasta, yerli ve yabancı turistler manzarayı keyifle izliyor. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yurdun farklı bölgelerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurması dolayısıyla açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi'ndeki cam terasta, yerli ve yabancı turistler manzarayı keyifle izliyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yurdun farklı bölgelerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Aksaray Beledeyesince yerden 200 metre yüksekte kayalık üzerine yapılan ve yaklaşık 1 ay önce hizmete açılan cam terasa gelen turistler, hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kayseri'den ailesiyle gelen Ercan Karabulut, AA muhabirine, turla bölgeyi gezmeye geldiklerini söyledi.

Ihlara Vadisi'ni gezdiklerini tarihi ve doğal güzelliklere hayran kaldıklarını belirten Karabulut, "Ihlara Vadisi cam terasını çok methettiler, ben de eşim ve çocuklarımla gelip görmek istedim. Gerçekten çok beğendim, çok güzel ve hoş olmuş. Belediye başkanımıza teşekkür ederim. Bayram yoğunluğu var. Çok kalabalık. Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum." diye konuştu.

Antalya'dan gelen Havva Kübra Atalay ise bölgenin tarihi ve coğrafya açısından çok güzel olduğunu dile getirdi.

Ihlara Vadisi ile ilgili çok yazı okuduklarını ancak gelip görmenin çok farklı duygular içerdiğini aktaran Atalay, "Ailemle buradayız, Ihlara Vadisi'ni yukarıdan gördük. Cam teras süper olmuş, çok beğendim. Ihlara Vadisi'ni gezmek çok keyif verdi. Cam teras ise inanılmaz keyifli ve heyecan dolu bir serüven. Bence herkes gelip görmeli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Ihlara Vadisi Güzelyurt Aksaray Doğa Turizm Güncel Haberler

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