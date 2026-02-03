Haberler

Korkunç olay! 50 metreden düştü, takıldığı ağaçlar hayatını kurtardı

Güncelleme:
Aksaray'da korkunç bir olay yaşandı. Ihlara Vadisi'ni izlerken 50 metre yükseklikten düşen Sabiha Koyuncu, şans eseri ağaçlara takılarak hayatta kaldı. Koyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da Ihlara Vadisini izlerken yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen Sabiha Koyuncu (45) yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde meydana geldi. Ihlara Vadisi'ni gezmeye gelen Sabiha Koyuncu, vadiyi izlerken belirlenemeyen nedenle yaklaşık 50 metre yükseklikten vadinin zeminine düştü.

50 METREDEN DÜŞTÜ, TAKILDIĞI AĞAÇLAR HAYATINI KURTARDI

İhbar üzerine adrese jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Düşerken ağaçlara takılmasıyla, düşme hızının yavaşladığı belirlenen Koyuncu, sedye ile taşınarak vadiden yukarıya çıkartıldı. Koyuncu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
