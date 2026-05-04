İHH Suriye'nin Halep ilinde savaşta zarar gören ortaokulu yeniden eğitime açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki Halep kent merkezinde savaşta zarar gören Yakıd el-Ades Ortaokulu'nu tadilatın ardından yeniden eğitime açtı.

İHH Suriye Basın Birimi Sorumlusu Yakup Alaca AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın izlerini silmek ve çocukların yeniden eğitim hayatına kazandırılmasını sağlamak amacıyla okulun kapsamlı şekilde onarıldığı söyledi.

Okulda sabah ve öğleden sonra toplam 400 öğrenciye eğitim verileceğini kaydeden Alaca, sınıflar, okul altyapısı ve temel eğitim alanlarında gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının ardından, Yakıd el-Ades Ortaokulu'nun yeniden hizmet vermeye başladığını ifade etti.

Alaca, eğitim alanındaki destek çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak, çocukların güvenli ve uygun koşullarda eğitim alabilmesi için benzer projelerin sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
