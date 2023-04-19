İHH, Suriye'deki yetimler için iftar programı düzenledi
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Rasulayn ilçesinde 400 yetim için iftar programı düzenledi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Rasulayn ilçesinde 400 yetim için iftar programı düzenledi.
İhh Kilis Lojistik Merkezi Medya Sorumlusu Yakup Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan, hayata bereket" sloganıyla 400 yetime iftar yemeği verildiğini söyledi.
Toplu iftarın İstanbul İHH Kadın Birimi çalışanlarının bağışıyla düzenlendiğini ifade eden Alaca, menüde Suriye'nin yerel yemeklerinden kepsenin yer aldığını belirtti.
Alaca, 4-11 yaşlarındaki yetimler ile ailelerinin, Rasulyan Yerel Meclisine bağlı El Afaf Okulunda toplandığını, yetim çocuklara İHH'nin sponsor olduğu bayramlık hediyeler hazırlandığını aktardı.
İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke genelinde gıda, eğitim, barınma ve sağlık alanlarında insani yardım çalışması yürütüyor.