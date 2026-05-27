İHH, Kurban Bayramı nedeniyle Suriye'de geniş kapsamlı yardım faaliyetleri geçekleştirdi

İHH, Kurban Bayramı'nda Suriye'nin 9 ilinde savaş mağduru aileler, yetimler ve engellilere öncelik vererek kurban eti dağıttı. Vakıf, bu yıl 23 bin aileye ulaşmayı hedefliyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ( İhh ), Kurban Bayramı kapsamında Suriye'nin farklı illerinde geniş kapsamlı insani yardım çalışmaları yürüttü.

Vakfın saha ekipleri, başkent Şam başta olmak üzere çadır kentler, Halep, Hama, Humus, Haseke, Deyrizor, Rakka, Kuneytra ve Lazakiye illerinde kurban eti dağıttı.

Dağıtımlar kapsamında özellikle savaş mağduru aileler, yetimler, engelliler ve ekonomik olarak zor durumda bulunan hanelere öncelik verildi.

Önceden yapılan tespit çalışmalarının ardından belirlenen noktalarda kurban payları düzenli şekilde ulaştırıldı.

Kurban Bayramı kapsamında yürütülen yardım çalışmalarına ilişkin AA muhabirine konuşan İHH Suriye Temsilcisi Hamza Dinçer, Suriye iç savaşının başladığı günden bu yana her yıl kurban faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdüğünü söyledi.

Dinçer, "Kurban Kardeşliğe Çağrı" kampanyası kapsamında bu yıl da Suriye'nin birçok kentinde kurban kesimlerinin gerçekleştirildiğini ve dağıtım sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Kurban etlerinin özellikle çadır kentler, kamplar ile yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını aktaran Dinçer, çalışmaların geniş bir alanda sürdüğünü kaydetti.

Bu yıl ilk etapta Suriye genelinde 23 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Dinçer, destek veren bağışçılara teşekkür ederek, yapılan yardımların Allah katında kabul edilmesi niyazında bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
