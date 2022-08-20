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İHH, Sudan'da 450 çocuğu sünnet ettirdi

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da yetim ve ihtiyaç sahibi 450 çocuğu sünnet ettirdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da yetim ve ihtiyaç sahibi 450 çocuğu sünnet ettirdi.

Hartum'un Burri ve Umdurman bölgesinde yapılan sünnet programına çocuklar ve aileleri katıldı.

İhh Sudan Temsilcisi Bilal Bahçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nin, dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve mazlumların ihtiyaçlarını karşılamaya, hayırseverlerin desteklerini onlara ulaştırmaya devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda 450 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğu sünnet ettirdik." dedi.

Kaynak: AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel

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