İHH "Savaş ve Kadın" paneli düzenledi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, savaşın kadınlar üzerindeki çok boyutlu etkilerini görünür kılmayı, bu etkileri yalnızca teorik çerçevede değil, sahadan elde edilen veriler ve birebir deneyimler ışığında ele almayı amaçlayan "Savaş ve Kadın Paneli" gerçekleştirildi.

Melike Hatun Camisi Konferans Salonu'nda yapılan panelin açılışında konuşan Ankara İHH Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin, vakfın, savaş, insani krizler ve doğal afetlerde etkin rol aldığını söyledi.

Savaşlarda en ağır problemleri kadınların yaşadığını belirten Şahin, "Eşleri, evlatları şehit oluyor ve o evi geçindirme, ayakta tutma yükü kadınlarda kalıyor." dedi.

Şahin, kadın ve çocukların savaşa konu edilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Suriye soykırımı, Bosna soykırımı, Çeçenistan soykırımı bunlar hep bir soykırımdır. Burada özellikle kadınlar ve çocuklar savaş konusu yapıldı. Yani muhaliflerin, mücahitlerin, direnenlerin kadın ve çocukları hapishaneye atıldı. Bu hapishanelerden bu işkencelerden binlerce kadını kurtardık." diye konuştu.

İHH Mütevelli Başkan Vekili Hüseyin Oruç ise savaşın televizyondan seyretmek gibi olmadığını vurgulayarak, "Televizyonda seyrediyorsunuz, yandaki odada hayatınıza devam ediyorsunuz. Kampı ziyaret ediyorsunuz ama eminsiniz ki akşam o çadırda yatmayacaksınız. O soğuğu siz görmeyeceksiniz. Savaş istenmemesi, talep edilmemesi ve mümkün olduğunda uzak durulması gereken bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Oruç, savaş sırasında ve sonrasında toplumun her kesiminden insanın bedel ödediğini, fakat en büyük bedeli kadınların ödediğini belirterek, bütün savaş bölgelerinde bu durumun istisnası olmadığını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından avukat Amine Özdemir'in oturum başkanlığında panel gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
