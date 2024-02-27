İHH, Ramazan Ayında 60 Ülkede Yardım Çalışmaları Yapacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan ayında 60 ülkede yapacağı yardım çalışmalarıyla 3 buçuk milyon kişiye ulaşmayı planlıyor.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır dünyanın çeşitli coğrafyalarında ramazan çalışmaları yapan vakıf, bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra 59 ülkede yardım faaliyetlerinde bulunacak.

İftariyelik ve kumanya dağıtımı yapacak İHH, çocuklara bayramlıklar hediye edecek. Ayrıca, bağışçıların zekat, fidye ve fitreleri de vakıf tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Afrika, Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'daki 3 buçuk milyon kişinin yardımlardan istifade etmesi hedefleniyor.

95 bin aileye gıda kumanyası dağıtılacak

İHH tarafından bedeli 800 lira olarak belirlenen kumanya paketlerinin, Türkiye'nin 81 ilinde toplam 50 bin aileye ulaştırılması planlanıyor. Yurt dışı çalışmaları kapsamında da toplamda 45 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kumanyası dağıtılması hedefleniyor.

Kumanya paketlerinin içeriği, dağıtım yapılacak ülkelerin beslenme alışkanlıkları dikkate alınarak oluşturuluyor. Türkiye'de dağılacak kumanya paketlerinin içerisinde pirinç, şeker, reçel, nohut, bulgur, kırmızı mercimek, ayçiçek yağı, makarna, arpa şehriye, tel şehriye, tuz, yeşil mercimek, çay, kuru fasulye, pirinç, un, zeytin gibi ürünler yer alıyor.

Öte yandan, vakıf tarafından yurt içinde ihtiyaç sahibi 15 bin aileye gıda kartı dağıtılması da planlandı.

İftar sofraları kurulacak, bayramlıklar hediye edilecek

Vakfın bağışçıları, yapacakları 130 liralık destekle bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek.

Ramazan çalışmaları kapsamında ayrıca çocuklara yönelik çalışmalar planlandı. Bu çerçevede, yurt içi ve yurt dışında 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilecek. Hayırseverler, 750 liraya bir çocuğun bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek.

Ay boyunca yetimlere yönelik iftar programları ve "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü"ne özel programlar düzenlemeyi hedefleyen İHH, bağışçılardan emanet aldığı zekat ve fitreleri de ramazanda on binlerce kişiye ulaştırmayı amaçlıyor.