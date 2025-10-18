Haberler

İHH'nın Gazze'ye Yaptığı Yardımlar 3 Milyar Lirayı Aştı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü insani yardımlar için 3 milyar 346 milyon lira harcadı. Vakıf, bölge halkına sıcak yemek, gıda, ilaç ve barınma malzemeleri gibi birçok destek sağladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre İHH, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze halkının yaralarını sarmak için başlattığı çalışmalara devam ediyor.

İHH, bölgeye 7 Ekim'den bu yana 37 milyon 36 bin 381 sıcak yemek, 133 milyon 635 bin 120 ekmek, 1 milyon 211 bin 83 muhtelif gıda, 214 bin 26 kumanya, 129 bin 789 çuval un, 124 bin 814 hijyen paketi, 92 bin 924 hasta ve bebek bezi, 2 bin 749 tanker içme suyu desteği sağladı.

Ayrıca 1938 adet ilaç ve tıbbi malzeme, 407 adet tekerlekli sandalye, tıbbi yatak, koltuk değneği, 6 bin 581 aileye nakdi yardım, 143 bin 41 kıyafet, 73 bin 105 battaniye, 12 ambulans, 485 litre yakıt, 17 bin 848 paket sebze, 79 bin 360 barınma malzemesi, 1325 kırtasiye ürünü, 7 çadırkent, 8 mescid çadırı, 74 bin 810 vacip kurban hissesi dağıtıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
