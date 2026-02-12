İHH Sivas Şubesince yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için yemek programı düzenledi

İhh İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi Kadın Kolları üyeleri tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için yemek programı düzenledi.

Dernek binasında düzenlenen ve hayırseverlerle gönüllülerin de katıldığı programda konuşan Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmek, hayallerini gerçekleştirebilmek için yemek programı düzenlediklerini söyledi.

Çocukların kendilerine bırakılan kutsal emanet olduğunu dile getiren Kılıç, "Amacımız çocuklarımızı yalnız bırakmamak, onlara sahip çıkmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek için yemek programı düzenledik. Hayırseverlerin destekleriyle toplanan yardımlarla yavrularımızın hayallerini gerçekleştireceğiz. Destek veren tüm gönüllülerimiz ve hayır sahiplerine teşekkür ediyorum." dedi.