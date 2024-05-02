İHH İsrail'e Karşı Oturma Eylemini 9. Günde Sürdürüyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfının, Sultanahmet Meydanı'nda İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla başlattığı oturma eylemi 9'uncu gününde devam ediyor.

Alman Çeşmesi yakınında bir araya gelen İHH üyeleri "Katil İsrail, işbirlikçi ABD", "Refah açılsın, Gazze yaşasın", "Filistin yalnız değildir", "Gazze'deki abluka hukuksuzdur", "Aksa özgür olana kadar Filistin'in yanındayız", "Hemen şimdi ateşkes", "Gazze'de soykırım var" yazılı Türkçe, İngilizce ve Arapça pankartlar taşıdı.

Eyleminin gerçekleştirildiği alana, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de ölen çocukları temsilen kırmızıya boyalı kıyafetler konularak, insanlık dışı saldırılara dikkat çekildi.

Yerli ve yabancı bazı turistler de eylemcilerin fotoğrafını çekerek desteklerini gösterdi.

Oturma eylemi her gün aynı noktada 15.00-22.00 saatleri arasında devam ediyor.