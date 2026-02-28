Sivas İnsani Yardım Derneği olağan genel kurulunu yaptı

Sivas İnsani Yardım Derneği (İHH) olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve tek liste halinde gidilen genel kurulda Fatih Altun, yeni başkan seçildi.

Altı yıldır yürüttüğü görevi Altun'a devreden Efe Zileli, derneğin yaptığı çalışmalar hakkında üyelere bilgi verdi.

Altun da Zileli ve üyelere teşekkür ederek, "Almış olduğum bu bayrağı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız. Birçok coğrafya ve ülkeye yardım çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Genel kurul sonunda İHH Genel Merkez Teşkilat Başkanı Cihat Çelik ve Fatih Altun, Efe Zileli'ye plaket verdi.