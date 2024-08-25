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İHH, Gazze'deki soykırıma tepki için yürüyüş düzenledi

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İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'deki soykırıma tepki göstermek amacıyla Fatih Camisi'nden Edirnekapı'ya yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 3 bin kişi Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyüşe geçti. İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atan grup, Edirnekapı'da tekbirler getirdi. Programda Gazze'de yaşamını yitirenler için dua edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Gazze'deki soykırıma tepki göstermek amacıyla Fatih Camisi'nden Edirnekapı'ya yürüyüş düzenlendi.

Fatih Camisi önünde toplanan yaklaşık 3 bin kişi, Türk ve Filistin bayrakları ile kelime-i tevhit yazılı flamalarla yürüyüşe geçti.

Boyunlarında kefiye, ellerinde "Filistin özgür olana dek" afişi ile yürüyen grup, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Çevredeki vatandaşların da destek verdiği eylemciler, Edirnekapı'da biten yürüyüşün ardından tekbirler getirdi.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Gazze'de yaşamını yitirenler, yaralananlar ve saldırılardan etkilenenler için dua edildi.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, yaptığı konuşmada, İsrail'in dünya basını ve medyasına verdiği ulaşılamaz Gazze algısının tamamen yalan olduğunu söyledi.

Gazze'ye gemilerle ulaşmanın mümkün olduğunu belirten Songür, gitmek için hazırladıkları Özgürlük Filosu'nun çeşitli engellemelere maruz kaldığını dile getirdi.

Songür, şunları kaydetti:

"İsrail şu an hangi uluslararası anlaşmaya uyuyor? İnsan hakları anlaşmalarına mı uyuyor? İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) kınamalarına mı uyuyor? Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin raporlarına mı uyuyor? İsrail, çocukları öldürürken, insanları açlıktan öldürürken, orada sivil, kadın, çoluk çocuk ayırt etmeksizin kocaman bombalarla bütün şehri dümdüz etmişken hangi anlaşmaya uydu?"

İHH'nin gönüllü eğitimcisi Cemal Yılmaz ise Müslüman ülke ve yöneticilerinin Filistin'i yalnız bıraktığını, Gazze halkının Allah'a olan imanlarından zerre miktar taviz vermediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Edirnekapı Filistin İsrail Gazze İHH İHH Politika Güncel Haberler

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