İHH, Gazze'de Yardım ve Enkaz Kaldırma Çalışmalarını Sürdürüyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in sistematik saldırıları nedeniyle harabeye dönen Gazze'de, enkaz kaldırma çalışmalarını yürütüyor ve bölge halkının ihtiyacı için temiz su dağıtıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılar nedeniyle 454 binden fazla konut tamamen yıkıldı, okullar, hastaneler, altyapı tesisleri ve kamu binaları kullanılamaz hale geldi.

İHH, özellikle Gazze'nin kuzeyinde büyük yıkıma uğrayan bölgelerde ağır iş makineleriyle enkaz kaldırma faaliyetleri yürütüyor. Bu çalışmalarla, hem halkın ulaşımını kolaylaştırmak hem de yardım malzemelerinin dağıtımını hızlandırmak hedefleniyor.

Altyapının tamamen çökmesi nedeniyle içme suyu kaynaklarının büyük bölümü kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle vakıf, günlük olarak binlerce kişiye nitelikli içme suyu ulaştırıyor.

İHH, gıda, barınma, sağlık, hijyen ve psikososyal destek gibi alanlarda yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Vakıf, 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede 37 milyon 36 bin 381 öğün sıcak yemek, 133 milyon 635 bin 120 ekmek, 129 bin 789 çuval un, 10 bin çuval glütensiz un, 1 milyon 211 bin 83 muhtelif gıda, 214 bin 26 kumanya, 92 bin 924 paket hasta ve bebek bezi, 124 bin 814 hijyen paketi, 1938 ilaç ve tıbbi malzeme, 407 tekerlekli sandalye, tıbbi yatak, hasta yürüteci ve koltuk değneği, 6 bin 581 aileye nakdi yardım ile 2 bin 749 tanker içme suyu dağıttı.

Gazze'de, 74 bin 810 vacip ve adak hissesi, 79 bin 360 barınma desteği, 73 bin 105 battaniye, 143 bin 41 parça kıyafet, 12 ambulans, 357 ameliyat desteği, 17 bin 848 paket sebze, 1325 kırtasiye malzemesi, 7 çadır kent, 8 mescit çadırı ve 485 litre yakıt desteği sağlandı.

Bölgedeki yardım kampanyasına destek olmak isteyenler vakfın internet sitesinden bilgi alabiliyor.