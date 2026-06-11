Haberler

İHH, Ukrayna'ya 4 tır insani yardım malzemesi gönderdi

İHH, Ukrayna'ya 4 tır insani yardım malzemesi gönderdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İHH İnsani Yardım Vakfı, Ukrayna'daki savaş mağdurları için jeneratör, giyim, hijyen ve gıda malzemeleri yüklü 4 tırı yola çıkardı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfınca, Ukrayna'daki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Tuzla'daki İHH Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi'nde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Ukrayna İstanbul Konsolosu Andrii Boiko, İHH'ye minnettar olduklarını söyledi.

Ukrayna'ya son derece önemli yardım malzemeleri gönderildiğini belirten Boiko, "Mağdur insanlarımıza bu zor dönemde yardımcı oluyorsunuz. Bunun için çok ama çok teşekkür ediyoruz." dedi.

İHH Orta Asya Kafkasya Bölge Koordinatörü Muhammed Hamza Nedimoğlu da Ukrayna halkına her zaman destek olmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Nedimoğlu, "İHH, Ukrayna'da devam eden savaştan olumsuz etkilenen siviller için yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bütün yeryüzündeki ihtiyaç sahiplerine olduğu gibi Ukrayna'daki ihtiyaç sahiplerinin de bir nebze acılarını dindirmek, yaralarına merhem olmak için jeneratör, giyim malzemeleri, temizlik, hijyen malzemeleri ve gıda kolilerinden oluşan 4 tırlık insani yardım malzememizi bugün yolcu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından insani yardım malzemelerinin yüklendiği 4 tır, Ukrayna'ya doğru yola çıktı.

Tırlarda, temel gıda malzemelerinin yanı sıra 686 koli bebek bezi, 7 bin metrekare halı, 510 koli hasta bezi, 24 bin 248 karma iç çamaşırı, 84 jeneratör, 8 bin 445 parça muhtelif giyim ürünü, 857 koli hijyen pedi ve 504 koli çamaşır deterjanı yer alıyor.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı

Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! Parti Meclisi toplantısı başladı
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin

CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu

Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a telefon
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
İzmir'de kız meselesi kavgası cinayetle bitti: 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Kız meselesi kavgası kanlı bitti
Arda ve Kenan listede! Dünya Kupası'na damga vuracaklar

Yine göğsümüzü kabarttılar!

ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

Kendi halkı bağrına bastı! Trump'ı küplere bindirecek karşılama
Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler