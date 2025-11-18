İHH, Arakanlı Mültecilere Yardım Çalışmalarını Sürdürüyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kamplarında yardım çalışmalarına devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Bangladeş'teki mülteci kampında 350 aileye gıda kumanyası dağıtıldı.

Türkiye'nin Bangladeş Büyükelçisi Ramis Şen, AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Türkiye-Bangladeş Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Akif Yılmaz ile bazı milletvekilleri, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Sayit Demir ve İHH Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Enes Arıkan da dağıtım programına katıldı.

Yılmaz, programdaki konuşmasında, yardım dağıtımı yaptıkları kampta 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümanın yaşadığını aktardı.

Arakanlı mültecilerin çok büyük bir zulümden kaçtıklarını belirten Yılmaz, "Bugün Gazze'de yaşanan zulüm ne ise burada da bir benzeri yaşandı maalesef. Allah'a şükürler olsun ki dünyanın dört bir yanından özellikle de Türkiye'den duyarlı Müslüman kardeşlerimiz onları unutmadı. Bizler de İHH'nın organizasyonuyla buraya geldik. Kardeşlerimizin acılarını paylaşmak, onların yanında olduğumuzu göstermek için buradayız." ifadelerini kullandı.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Demir de krizin başından bu yana bölgede olduklarını, söz konusu kampta çocuk bakım merkezleri, ilk yardım klinikleri kurduklarını, 13 bin bambu ev inşa ettiklerini, su kuyuları açtıklarını, gıda dağıtımları yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Çocukların kendi dillerini unutmamaları için kurslar düzenlediklerini de aktaran Demir, sadece insani yardım değil, kültürel çalışmalar da yürüttüklerini ifade etti.

Dağıtım programının ardından vakfın yapımı ve bakımını üstlendiği okulu ziyaret ederek öğrencilere ikramda bulunan katılımcılar, İHH'nın bölgede kadınların kendi ihtiyaçlarını karşılamaları için kurduğu dikim evini de ziyaret etti.