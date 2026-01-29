Haberler

İğneada'da martılar balıkçı teknelerinin peşini bırakmıyor

Kırklareli'nin İğneada beldesinde, balıkçı teknelerinin peşinden ayrılmayan martılar, denizde yiyecek arayışında. Balıkçı tayfalarının 'davetsiz misafir' olarak gördüğü martılar, avladıkları balıkları kapabilmek için birbirleriyle yarışıyor.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yiyecek arayan martılar, denize açılan balıkçı teknelerinin peşinden ayrılmıyor.

Limandan denize açılan balıkçı teknelerine eşlik eden martılar, balıkçı tayfalarının "davetsiz misafir" olarak nitelendirdiği görüntülere sahne oluyor.

Ağlardan düşen balıkları kapabilmek için martılar adeta birbirleriyle yarışıyor. Tekne personeli de zaman zaman martılara avladıkları balıklardan ya da ekmek veriyor.

Balıkçı Nurcan Tınmaz, AA muhabirine, martıların kendilerine eşlik etmesinden keyif aldıklarını söyledi.

Martıların da balıkçılar gibi denizde nasiplerini aradığını ifade eden Tınmaz, martı sesleri eşliğinde Karadeniz'in hırçın sularında avlanmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

