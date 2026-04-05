MSB: İğneada açıklarındaki mayın SAS timleri tarafından imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında tespit edilen mayının, Su Altı Savunma (SAS) timleri tarafından başarıyla imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvveti Komutanlığımıza bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre aralıksız devam ediyoruz. Son olarak İğneada açıklarında tespit edilen ve mayın olduğu belirlenen şüpheli cisim, SAS timlerimiz tarafından denizde başarılı şekilde imha edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı