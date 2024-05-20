IGMG Kardeşlik ve Dayanışma Günü Hasselt'te Yapıldı

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Kardeşlik ve Dayanışma Günü Belçika'nın Hasselt kentinde binlerce kişinin katılımıyla yapıldı.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün burada yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan duruma dikkati çekerek, "Biz İsrail hükümetini Yahudi olduğu için değil, çocukları katleden, adaleti ayaklar altına alan uygulamaları nedeniyle kınıyoruz." dedi.

Filistin'de yaşanan zulmü asla bir dine mal etmediklerini belirten Ergün, "İsrail hükümetinin insanlık dışı eylemlerinin Yahudi düşmanlığına dönüştürülmesini şiddetle reddediyoruz. İsrail hükümetinin hukuksuz uygulamalarına karşı barışçıl ve hukuki yollarla yaptığımız eleştiriler, bazı kesimlerce Yahudi düşmanlığı olarak algılandı. Bu algıyı kesinlikle doğru bulmuyoruz. İnsanlıktan nasibini almamış olmanın ne İslam ile, ne Yahudilikle ne de Hristiyanlıkla hiçbir ilgisi olamaz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşanan korkunç trajedinin bir gerçeği daha gösterdiğine dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:

"Bir yanda savaş, işgal, ırkçılık ve nefret kol gezerken, uluslararası hukuk hiçe sayılırken diğer yanda vicdanlı insanlar seslerini yükseltti, hukuk etrafında birleşti. Farklı inançlardan, farklı dünya görüşlerinden insanlar zulme karşı tek yürek oldu. Özellikle gayrimüslim aktivistlerin, Filistin halkının haklarını savunmak için büyük bedeller ödediğini gördük. Onlara, tüm dünyaya hukuk temelli aktivizmi gösterdikleri ve insanlık onurunu hatırlattıkları için minnettarız."

Yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimlerine de işaret eden Ergün, bilinçli bir şekilde sandığa giderek aşırıcı akımlara geçit verilmemesini istedi.

Etkinlikte Kamboçya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Othsman Hassan ve Kuzey Makedonya Üsküp Müftüsü Dr. Kjenan İsmaili de birer konuşma yaparak IGMG'nin faaliyetleri için teşekkür etti.