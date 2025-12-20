Iğdır Valisi Turan, Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı

Iğdır Valisi Ercan Turan, Türkiye- Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Turan'a Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Vekili Tümgeneral Ahmet Hamdi Ataç ve ilgili bakanlıkların yetkilileri eşlik etti.

İncelemelerde, sınır bölgesinde teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve mevcut standartların yükseltilmesine yönelik konular ele alındı.

Saha incelemelerinin ardından ilgililerin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.