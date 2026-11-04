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Iğdır Valiliğinin çağrısıyla Karabağ Zaferi için yürüyüşe yaklaşık 2 bin kişi katıldı

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Iğdır Valiliğinin çağrısıyla Karabağ Zaferi için yürüyüşe yaklaşık 2 bin kişi katıldı
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Iğdır Valiliğinin çağrısıyla Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü için düzenlenen kutlama yürüyüşüne yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Atatürk Caddesi'nde toplanıp Vali Yolu Caddesi'ne geçen kalabalık, iki ülke lehine slogan attı; yürüyüşe Vali Mustafa Fırat Taşolar ve Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov da katıldı.

Iğdır'da yaklaşık 2 bin kişi, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle kutlama yürüyüşü yaptı.

Iğdır Valiliğinin çağrısı üzerine, Atatürk Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla yürüyüşe geçti.

Buradan Vali Yolu Caddesi'ne geçen kalabalık, iki ülke lehine sloganlar attı.

Kalabalık, Azerbaycan'ın Karabağ'da sürdürdüğü 44 günlük savaşın ardından elde ettiği zaferi kutladı.

Yürüyüşe Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yılmaz, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Başkan Yardımcısı Yurdakul Kartal, MHP İl Yönetimi, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) İl Başkanı Kurban Parlar ve Ülkü Ocakları Başkanı Alparslan Çelikten ile Azerbaycanlı vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA
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