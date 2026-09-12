Iğdır Üniversitesinde Gazze'ye destek ve dayanışma paneli düzenlendi

Iğdır Üniversitesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla "Iğdır'dan Gazze'ye Akademik Dayanışma ve Evrensel Sorumluluk" paneli düzenlendi.

Karaağaç Yerleşkesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, akademisyenler, El-Kuds Açık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim El-Şaer ile Deniz Feneri Derneği Gazze Sorumlusu Abdallah Miqdad Somaya katıldı.

Programda, Gazze El-Ezher Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören öğrencilerden Enes Halid Hamid ile görüntülü görüşme yapıldı.

Prof. Dr. Gürel burada yaptığı konuşmada, Gazze halkının sesine ses katmak, adaletin ve insanlığın safında durduklarını göstermek için programı düzenlediklerini söyledi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve milletvekili Cantürk Alagöz'ün selamlarını ileten Gürel, "Bugün Iğdır Üniversitesi olarak Gazze ile akademik köprülerimizi sağlamlaştırırken arkamızda çok güçlü bir devlet ve akademi iradesinin desteğini de hissediyoruz." dedi.

Gazze'de süren insanlık dışı katliamlara dikkati çeken Gürel, şöyle devam etti:

"Sadece masum sivillerin yaşam hakkını değil, okulları, üniversiteleri, kütüphaneleri ve bilimin hafızasını da hedef alan yıkım karşısında sessiz kalmak, akademik eğitimle ve evrensel insan haklarıyla bağdaşamaz. İşte bu anlayışla Filistin'deki akademik kurumların, bilim insanlarının ve eğitim hakkı elinden alınan gençlerin yanında olduğumuzu göstermek tarihi bir sorumluluktur. Gazze'deki üniversitelerin, öğrencilerin ve bilim insanlarının direnci bizlere dayanışmanın ve eğitimin her koşulda ne kadar hayati olduğunu göstermektedir."

Gürel, İsrail'in yıllardır Filistin'deki masum sivilleri, çocukları ve hastaneleri hedef alan insanlık dışı saldırılarını ve uyguladığı soykırım politikalarını Iğdır Üniversitesi adına şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

"Uluslararası toplumu bu zulme 'dur' demek için derhal somut adımlar atmaya çağırıyoruz"

Yaşanan katliamlarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Gürel, "Uluslararası hukuku ve temel insan haklarını ayaklar altına alan bu vahşet insanlığın vicdanında tamiri imkansız yaralar açmaktadır. Üniversitemiz adına Filistin halkının meşru mücadelesinin ve özgürlük davasının sonuna kadar yanında olduğumuzu beyan ediyor, uluslararası toplumu bu zulme 'dur' demek için derhal somut adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda, Prof. Dr. El-Şaer ve Somaya da İsrail'in uyguladığı soykırımın bölgedeki boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA