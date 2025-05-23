Iğdır Üniversitesi'nde Rektör Devir-Teslim Töreni Duygusal Anlara Sahne Oldu

Iğdır Üniversitesi'nde Rektör Devir-Teslim Töreni Duygusal Anlara Sahne Oldu
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Iğdır Üniversitesi'nde düzenlenen rektör devir-teslim töreninde, iki dönem rektörlük yapmış Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, görevi Prof. Dr. Ekrem Gürel'e devretti. Yeni rektör Gürel, Iğdır'ın stratejik önemine vurgu yaptı ve üniversitenin bölge için sağladığı faydalara dikkat çekti. Tören sırasında eski rektör Alma duygusal anlar yaşadı.

Iğdır Üniversitesi'nde rektör devir-teslim töreninde eski rektör gözyaşlarını tutamadı

IĞDIR - Iğdır'da iki dönem rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma görevi Prof. Dr. Ekrem Gürel'e devretti.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2., 3. ve 7. maddeleri gereğince Prof. Dr. Ekrem Gürel, Iğdır Üniversitesine rektör olarak atandı. Iğdır Üniversitesinde iki dönem rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma görevi Prof. Dr. Ekrem Gürel'e devretti.

Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 8 Eylül Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Ekrem Gürel; "Birçok açıdan stratejik öneme sahip ve üç ülkeyle sınırı olan Iğdır ilinde böylesi etkin ve güçlü bir tarım ihtisas üniversitesinin yer alması ülkemiz ve bölge ülkeleri için çok önemli yararlar sağlayacaktır. Bu bölgede kurulacak bir serbest ticaret bölgesinin potansiyeli ihtisas üniversitesi ve onur bilim ve hizmetlerini üretecek paydaşları sayesinde çok daha üst düzeylere çıkacaktır. Tüm bu hususların başarı ile gerçekleştirilmesinde kararlı ve güç bir üniversite yönetiminin varlığı şüphesiz çok kritik bir öneme sahip olacaktır" dedi.

Devir teslim töreninde eski rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma gözyaşlarını tutamadı. Tören karşılıklı çiçek takdimi ve iyi niyet temennisi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Güncel
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